"Барселона" вже погодила контракт з новим наставником - іспанські ЗМІ

Іспанська "Барселона" готова підписати контракт з новим головним тренером, яким стане нинішній наставник клубу "Атлетик" (Більбао) Ернесто Вальверде.

Чутки про інтерес "Барселони" до Вальверде ходять ще з березня, коли про майбутній відхід з поста тренера "синьо-гранатових" оголосив Луїс Енріке.

За інформацією Mundo Deportivo, боси "Барселони" днями остаточно домовилися про контракт з Вальверде. Офіційно ж каталонський клуб оголосить про підписання нового тренера 29 травня, на наступний день після фіналу Кубка Іспанії, в якому "Барселона" зіграє з "Алавесом".

Іспанське видання пише, що угода 53-річного фахівця з "Барселоною" буде підписана за схемою 2+1. При цьому каталонці також дозволили Вальверде привести з собою двох помічників – асистентів Хона Аспіасу і тренера з фізпідготовки Хосе Антоніо Посанко.

Дебют Вальверде на посаді тренера "Барселони", як очікує джерело, відбудеться 22 липня в Нью-Джерсі в матчі з "Ювентусом" у рамках одного з неофіційних турнірів.

Ернесто Вальверде виступав за "Барселону" як футболіст в 1988-1990 роках, вигравши з клубом Кубок кубків і Кубок Іспанії.

В якості тренера Вальверде працював в грецькому "Олімпіакосі", іспанських клубах "Еспаньол", "Вільярреал", "Валенсія" і "Атлетик".

Його вищими досягненнями в тренерській кар'єрі є три перемоги в чемпіонаті Греції з "Олімпіакосом" і перемога в Суперкубку Іспанії-2015 з "Атлетиком".