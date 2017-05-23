Блохін: Бажання працювати у мене не вичерпалося, а Варга нехай заряджає воду

Колишній тренер київського "Динамо" і збірної України Олег Блохін спростував інформацію про завершення кар'єри. Знаменитий футболіст і наставник різко прокоментував заяву агента Шандора Варги, згідно якої у Блохіна серйозні проблеми зі здоров'ям.

"Нехай Шандор займається своєю роботою і не розповідає, яке у мене здоров'я. Я Варгу не бачив вже три роки. Або може він екстрасенс, щоб визначити, яке у мене здоров'я? Якщо він екстрасенс, нехай, як Чумак, заряджає воду. Бажання працювати у мене не вичерпалося. Що стосується варіантів... У мене зараз є їжа для роздумів. Поки це тільки закордон. Якщо є нормальна пропозиція, то чому б не податися в далекі краї?

Китайський клуб? Нічого конкретного поки сказати не можу. Коли буде щось сказати, я обов'язково скажу", - прокоментував Блохін в інтерв'ю газеті "Сегодня".