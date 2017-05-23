Склад учасників УПЛ на сезон 2017/18 буде затверджений 2 червня

Дирекція УПЛ постановила призначити Загальні збори Учасників на 2 червня 2017 року, повідомляє офіційний сайт ліги.

Збори відбудуться у Києві й почнуться о 12:00.

До проекту порядку денного, зокрема, внесено питання про склад Учасників УПЛ на сезон-2017/18.

Також буде заслухано звіт щодо фінансово-господарської діяльності УПЛ у сезоні-2016/17 та фінансовий план УПЛ на сезон-2017/18, звіт про діяльність УПЛ, про підсумки Всеукраїнських змагань з футболу серед команд клубів УПЛ сезону-2016/17 (Чемпіонат Ліга Парі-Матч, Чемпіонат U-21, Чемпіонат U-19, Кубок України та Суперкубок України) та ін.