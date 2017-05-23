УЄФА посилить заходи безпеки на фіналі Ліги Європи після вибуху в Манчестері

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) виступив зі спеціальною заявою після теракту в Манчестері напередодні фіналу Ліги Європи в Стокгольмі, повідомляється на офіційному сайті УЄФА.

"УЄФА глибоко вражений вчорашньою атакою в Манчестері. Ми співчуваємо жертвам і їхнім родинам", - йдеться в заяві.

"На даний момент немає жодних даних, які вказували б на те, що заходи, приурочені до фіналу Ліги Європи УЄФА в Стокгольмі, можуть стати метою подібних атак", - підкреслили в УЄФА.

"Протягом багатьох місяців УЄФА тісно співпрацює з місцевою владою і Футбольною асоціацією Швеції, а терористична загроза приймається до уваги з самого початку роботи над проектом. Більш того, після квітневих атак в Стокгольмі були введені додаткові заходи безпеки. У зв'язку з жорсткими заходами безпеки УЄФА просить уболівальників прибути на стадіон якомога раніше. На вході буде проводитися ретельна перевірка, яка може викликати затримку при попаданні на трибуни", - наголошується в заяві.

Вибух на концерті в Манчестері відбувся в понеділок, 22 травня, пізно ввечері. За останніми даними теракт забрав життя 22 осіб

Як повідомляв УНІАН, фінал Ліги Європи, в якому зійдуться англійський "Манчестер Юнайтед" і голландський "Аякс" з Амстердама запланований на середу, 24 травня.