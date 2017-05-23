Півзахисник київського "Динамо" Громов повернеться з оренди в російських "Крильях Совєтов"
13:06, 23 травня 2017Футбол
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Громов провів півроку в команді РФПЛ.
Громов провів 15 матчів за "Крилья Совєтов" / kc-camapa.ru
Півзахисник київського "Динамо" Артем Громов повертається в столичний клуб після оренди в команди російської Прем'єр-ліги "Крилья Совєтов", повідомляє офіційний сайт самарського клубу.
Громов потрапив у список 13 гравців, у яких закінчилися трудові угоди. Продовжувати їх російський клуб не має наміру.
Читайте такожЕкс-гравець київського "Динамо" Громов перейшов в російські "Крилья Совєтов"В поточному сезоні Громов провів у складі «Крил» 15 матчів, в яких відзначився 3-ма результативними передачами.
Варто відзначити, що "Крилья Совєтов" зайняли передостаннє, 15-е місце за підсумками чемпіонату РФПЛ і вибули у другій за значимістю російський футбольний дивізіон - ФНЛ.
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