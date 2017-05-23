Півзахисник київського "Динамо" Громов повернеться з оренди в російських "Крильях Совєтов"

Півзахисник київського "Динамо" Артем Громов повертається в столичний клуб після оренди в команди російської Прем'єр-ліги "Крилья Совєтов", повідомляє офіційний сайт самарського клубу.

Громов потрапив у список 13 гравців, у яких закінчилися трудові угоди. Продовжувати їх російський клуб не має наміру.

Читайте такожЕкс-гравець київського "Динамо" Громов перейшов в російські "Крилья Совєтов"В поточному сезоні Громов провів у складі «Крил» 15 матчів, в яких відзначився 3-ма результативними передачами.

Варто відзначити, що "Крилья Совєтов" зайняли передостаннє, 15-е місце за підсумками чемпіонату РФПЛ і вибули у другій за значимістю російський футбольний дивізіон - ФНЛ.