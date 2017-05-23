Матч останнього туру УПЛ "Динамо" - "Чорноморець" відбудеться в Одесі

Дирекція Прем'єр-ліги перенесла матч 32-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги "Динамо" - "Чорноморець" в Одесу, повідомляє офіційний сайт ФК "Чорноморець".

УПЛ керувалося своєю ж постановою від 20.04.2017 і листом ФК «Чорноморець» від 22.05.2017. Ліга прийняла рішення задовольнити клопотання ФК «Динамо» (Київ) від 22.05.2017 про проведення матчу в Одесі на стадіоні "Чорноморець" за умови дотримання Регламенту змагань УПЛ сезону 2016-2017 рр ..

Як повідомляв УНІАН, гра 27-го туру Ліги Парі-Матч «Чорноморець» — «Динамо» була проведена 30 квітня в Києві у зв'язку з виконанням відновлювальних робіт на газоні стадіону «Чорноморець».