Матч останнього туру УПЛ "Динамо" - "Чорноморець" відбудеться в Одесі
10:50, 23 травня 2017Футбол
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Попередня гра "Чорноморець" - "Динамо" пройшла в Києві на НСК "Олімпійський" через відновлювальні роботи на газоні одеського стадіону.
31 травня "Динамо" і "Чорноморець" зіграють в Одесі / vk.com/fc__chernomorets
Дирекція Прем'єр-ліги перенесла матч 32-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги "Динамо" - "Чорноморець" в Одесу, повідомляє офіційний сайт ФК "Чорноморець".
УПЛ керувалося своєю ж постановою від 20.04.2017 і листом ФК «Чорноморець» від 22.05.2017. Ліга прийняла рішення задовольнити клопотання ФК «Динамо» (Київ) від 22.05.2017 про проведення матчу в Одесі на стадіоні "Чорноморець" за умови дотримання Регламенту змагань УПЛ сезону 2016-2017 рр ..
Як повідомляв УНІАН, гра 27-го туру Ліги Парі-Матч «Чорноморець» — «Динамо» була проведена 30 квітня в Києві у зв'язку з виконанням відновлювальних робіт на газоні стадіону «Чорноморець».
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