НСК "Олімпійський" перевірили на готовність до фіналу Ліги чемпіонів

Головну врену столиці України НСК "Олімпійській" перевірили на відповідність вимогам проведення фіналу Лігі Чемпіонів 2018, повідомляє ФФУ.

Для цього спільна комісія КМДА, КМУ та ФФУ здійснила інспекцію по ключових об'єктах стадіону.

Федерацію футболу представляв президент ФФУ Андрій Павелко, КМДА - перший заступник Геннадій Пліс, КМУ - заступник Мінмолодьспорту Микола Даневич. Комісія оглянула контрол-рум, де служба охорони «Олімпійського» слідкує за безпекою, ігрову зону, поле та трибуни стадіону. ]

"Це планова робота, яка необхідна, для того, щоб фінал в Києві був найуспішнішим, найкрасивішим в історії УЕФА, - зазначив Павелко. - Невдовзі буде цьогорічний фінал ЛЧ в Кардіффі, і дуже важливо уважно стежити за його проведенням, для того, щоби підготується ще краще. Ми прагнемо, щоби всі гості, які приїдуть на фінал ЛЧ, відчули нашу привітність, покохали прекрасне місто Київ і отримали максимальне задоволення від великого футболу. У нас по інспекції багато питань. Найближчим часом ми проведемо оргкомітет і на ньому пройдемося по пунктах, які ми з УЄФА обговорюємо. З місцевою владою у нас постійний контакт, це стосується і нової унікальної систему організації і контролю уболівальників, питань готовності стадіону, проблем транспорту й логістики".

У свою чергу, Пліс зазначив: "В нас дуже високий рівень взаєморозуміння. Просто приємно працювати з ФФУ – це набагато легше, ніж було при підготовці до Євробачення. Я впевнений, що вже на цьому тижні ми закінчимо цей договір про розподіл обов’язків і його підпишемо. І меморандум підпишемо відповідно. Сфери, за яким ми будемо співпрацювати – це аеропорт «Жуляни», транспортна мережа, заходи безпеки, реклами, святковий вечір в Софії Київській. Є багато чого ще – цілий перелік".

Як повідомляв УНІАН, в п’ятницю, 26 травня, буде рівно рік до цієї події. Українська сторона уже надала всі необхідні гарантії УЄФА щодо проведення фіналу Ліги Чемпіонів 2017-18 років в Києві.