На стадіоні «Санкт-Петербург» на Крестовському острові почалося зрізання трави, повідомляє Фонтанка.

За інформацією видання, на даний момент вже знята смуга трави від одних футбольних воріт до інших. Ці дані підтверджуються фотографіями в соцмережах.

Раніше писалося про те, що проблеми з полем змусили адміністрацію розглядати два варіанти: рятувати траву з допомогою прошивки синтетичними нитками або покласти на час Кубка конфедерацій замість нього недовговічний рулонний газон. Для цього була зроблена пробна прошивка. Судячи з останньої інформації, вибір зроблений на користь другого варіанту.

Читайте такожТакого не було за всі 13 років в Україні - Мірча Луческу в шоці від газону на новому стадіоні в Петербурзі Кубок конфедерацій пройде з 17 червня по 2 липня поточного року в чотирьох містах Росії — Москві, Петербурзі, Казані і Сочі.

Турнір є підготовчим до Чемпіонату світу-2018, який ФІФА збирається проводити в Росії незважаючи на численні протести світової громадськості через ситуацію зі свободою слова всередині країни та порушенням міжнародних норм. Зокрема, військовою агресією проти України.

Як повідомляв УНІАН, будівництво арени "Санкт-Петербург" тривало 10 років і постійно супроводжувалося корупційними скандалами. Загальна сума витрат на будівництво склала близько 850 млн. доларів США.