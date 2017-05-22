Матч футбольної Прем`єр-ліги "Волинь" - "Карпати" відбудеться у Львові

На прохання луцької «Волині», поєдинок між львівськими «Карпатами» та командою з Луцька відбудеться у Львові на стадіоні «Україна», повідомляє інформаційний центр ФК "Карпати".

Гру заплановано на суботу, 27 травня. Стартовий свисток прозвучить о 17:00.

Вхід для вболівальників на стадіон «Україна» буде безкоштовним.

Напередодні керівництво ФК "Волинь" звернулося до УПЛ та ФК "Карпати" з проханням перенести матч до Львову у зв`язку з проведенням на стадіоні "Авангард" в Луцьку 27-28 травня чемпіонату України з легкої атлетики серед юніорів. Саме на цьому стадіоні свої домашні матчі проводить "Волинь".