У Москві помер відомий спортивний коментатор Володимир Перетурін

Відомий спортивний телекоментатор і журналіст Володимир Перетурін помер на 79-му році життя, повідомили агентству "Р-Спорт" друзі телекоментатора.

Перетурін коментував на центральному телебаченні СРСР найбільші змагання з футболу та інших видів спорту, працював на Олімпійських іграх, був ведучим відомої телепередачі "Футбольное обозрение".

Коментатор переніс кілька інсультів, в останні роки він був прикутий до ліжка.