У Москві помер відомий спортивний коментатор Володимир Перетурін
17:11, 22 травня 2017Футбол
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Журналіст в останні роки переніс кілька інсультів і був прикутий до ліжка.
Перетурін помер у віці 78 років / Sports.ru
Відомий спортивний телекоментатор і журналіст Володимир Перетурін помер на 79-му році життя, повідомили агентству "Р-Спорт" друзі телекоментатора.
Перетурін коментував на центральному телебаченні СРСР найбільші змагання з футболу та інших видів спорту, працював на Олімпійських іграх, був ведучим відомої телепередачі "Футбольное обозрение".
Коментатор переніс кілька інсультів, в останні роки він був прикутий до ліжка.
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