У Москві помер відомий спортивний коментатор Володимир Перетурін

17:11, 22 травня 2017
Футбол
395

Журналіст в останні роки переніс кілька інсультів і був прикутий до ліжка.

Перетурін помер у віці 78 років / Sports.ru

Відомий спортивний телекоментатор і журналіст Володимир Перетурін помер на 79-му році життя, повідомили агентству "Р-Спорт" друзі телекоментатора.

Перетурін коментував на центральному телебаченні СРСР найбільші змагання з футболу та інших видів спорту, працював на Олімпійських іграх, був ведучим відомої телепередачі "Футбольное обозрение".

Коментатор переніс кілька інсультів, в останні роки він був прикутий до ліжка.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #футбол#Росія