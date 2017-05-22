Тренер збірної Мальти оголосив розширений склад на гру з Україною

У розширеному списку команди 31 гравець.

Головний тренер збірної Мальти з футболу П'єтро Гедін оголосив список команди на майбутні ігри проти команд України (товариська, 6 червня) та Словенії (відбір ЧС-2018, 10 червня), повідомляє офіційний сайт Федерації футболу Мальти. В списку значаться прізвища 31 гравця. Склад команди виглядає наступним чином: Воротарі Ендрю Хогг («Хайберніанс»), Генрі Бонелло («Біркіркара»), Стів Султана («Тайгерс Гозо»). Захисники Ендрю Аджус, Клейтон Фаілья (обидва - «Хайберніанс»), Самір Араб Палміер («Бальцан»), Майлс Бірман («Рейнджерс», Шотландія), Стів Борг, Райан Камільєрі (обидва - «Валлетта»), Саша Борг («Тарксьен Рейнбоус»), Якоб Борг, Кліффорд Гатт Балдаккіно (обидва - «Гзіра Юнайтед»), Майкл Джонсон («Сент-Ендрюс»), Сем Магр («Dover», Англія), Заг Мускат («Ареццо», Італія), Алекс Мускат («Слиема Уондерерс»), Джозеф Жерафа («Біркіркара»). Півзахисники Дейл Камільєрі («Сент-Ендрюс»), Йоханн Бецина, Бьорн Крістенсен (обидва - «Хайберніанс»), Райан Фенеч, Підлогу Фенеч (обидва - «Бальзан»), Стів Письмі («Флоріана»), Райан Скицлуна («Біркіркара»). Нападники Юрген Дегабриэль («Хайберніанс»), Альфред Эффьонг, Лендон Макаллеф (обидва - «Бальцан»), Люк Гамбин («Лутон», Англія), Майкл Міфсуд, Люк Монтебелло (обидва - «Валлетта»), Андре Шембрі («Боавішта», Португалія). У відбірковому циклі ЧС-2018 мальтійці програли всі п'ять матчів першого кола групового турніру із загальною різницею забитих-пропущених м'ячів "-11". Збірна Мальти поступилася командам Шотландії (1:5), Англії (0:2), Литви (0:2), Словенії (0:1) і Словаччини (1:3).

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