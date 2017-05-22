Луганська "Зоря" підписала контракт з гравцем одеського "Чорноморця"
15:24, 22 травня 2017Футбол
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Кабаев підписав контракт з "Зорею" терміном на два роки / zarya-lugansk.com
Першим новачком в літнє міжсезоння -2017, який захищатиме кольори луганської "Зорі" у найближчі два роки, став нападник одеського «Чорноморця» Владислав Кабаев, повідомляє офіційний сайт ФК "Зоря".
21-річний гравець є вихованцем СДЮШОР «Чорноморець». Кар'єру у складі одеситів почав у 2008-му році, виступаючи за молодіжні склади команди.
За основний склад «Чорноморця» дебютував в 2014-му році. У нинішньому сезоні Владислав Кабаев провів у футболці «моряків» 23 матчі. Забив один гол.
Крім того, Кабаев виступав за збірні України різних вікових груп (U-17, U-20).
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