Луганська "Зоря" підписала контракт з гравцем одеського "Чорноморця"

Першим новачком в літнє міжсезоння -2017, який захищатиме кольори луганської "Зорі" у найближчі два роки, став нападник одеського «Чорноморця» Владислав Кабаев, повідомляє офіційний сайт ФК "Зоря".

21-річний гравець є вихованцем СДЮШОР «Чорноморець». Кар'єру у складі одеситів почав у 2008-му році, виступаючи за молодіжні склади команди.

За основний склад «Чорноморця» дебютував в 2014-му році. У нинішньому сезоні Владислав Кабаев провів у футболці «моряків» 23 матчі. Забив один гол.

Крім того, Кабаев виступав за збірні України різних вікових груп (U-17, U-20).