"Динамо" зіграє перший домашній матч сезону 2017/18 без глядачів
12:29, 22 травня 2017Футбол
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Команда буде покарана за безлади на трибунах НСК "Олімпійський" під час останньої гри з "Шахтарем".
Ультрас знову створюють проблеми "Динамо" / УНІАН
Футбольний клуб "Динамо" (Київ) зазнає покарання за акцію своїх вболівальників під час останньої домашньої гри з "Шахтарем" на НСК "Олімпійський", повідомляє в Twitter заступник головного редактора "Спорт-Експрес в Україні" Дмитро Ільченко.
"Перший домашній матч нового сезону київське "Динамо" проведе без глядачів. Команда покарана за поведінку вболівальників на грі з Шахтарем", - написав журналіст.
Як повідомляв УНІАН, 21-го квітня ультрас київського клубу влаштували перформанс «Біла шиза», під час якого на трибунах були помічені свастики і наряди Ку-клукс-клану.
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