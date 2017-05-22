"Динамо" зіграє перший домашній матч сезону 2017/18 без глядачів

Футбольний клуб "Динамо" (Київ) зазнає покарання за акцію своїх вболівальників під час останньої домашньої гри з "Шахтарем" на НСК "Олімпійський", повідомляє в Twitter заступник головного редактора "Спорт-Експрес в Україні" Дмитро Ільченко.

"Перший домашній матч нового сезону київське "Динамо" проведе без глядачів. Команда покарана за поведінку вболівальників на грі з Шахтарем", - написав журналіст.

Як повідомляв УНІАН, 21-го квітня ультрас київського клубу влаштували перформанс «Біла шиза», під час якого на трибунах були помічені свастики і наряди Ку-клукс-клану.