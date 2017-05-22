Тренер "Дніпра" Михайленко є кандидатом на посаду тренера "Динамо" - ЗМІ

У разі відходу Сергія Реброва з посади головного тренера "Динамо" керівництво клубу може звернутися до кандидатури Дмитра Михайленка, який зараз очолює "Дніпро", повідомляє "Динамоманія".

43-річний Михайленко, будучи тренером-дебютантом, добре себе проявив у цьому сезоні. Очолюючи команду, яка складалася переважно з молодих футболістів, він зумів набрати 37 очок, однак 15 з них з "Дніпра" були зняті.

"Динамо" - не чужий для Дмитра клуб, адже він виступав за киян сім років (1994-2001) і сім разів ставав з ними чемпіоном України.

Читайте такожПрезидент "Динамо" Суркіс: Ребров після поразки від "Зірки" хотів піти (відео)У будь-якому випадку, ситуація з головним тренером "Динамо" повинна вирішитися протягом найближчих дев'яти днів, тому що 30 травня закінчується контракт Сергія Реброва, 31 травня команда зіграє останній матч у сезоні проти "Чорноморця", і футболісти і тренерський штаб підуть у відпустку, а за три тижні приступлять до підготовки до нового сезону. Президент клубу Ігор Суркіс вже озвучив пресі, що до 30 травня обов'язково зустрінеться з Ребровим і прийде з ним до спільного знаменника: продовжувати йому, чи ні роботу з киянами.

Крім Михайленка на цей пост є й інші кандидати, прізвища яких "Динамоманія" вже озвучувала. З цього числа можна вже виключити Юрія Калитвинцева, який пішов на значні поступки, щоб тренувати в російській Прем'єр-ліги, московське "Динамо".