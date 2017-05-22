"Шахтар" вперше потрапив у першу корзину ЛЧ, "Динамо" буде сіяним у кваліфікації

По завершенні ряду провідних національних чемпіонатів у минулі вихідні (з ТОП-турнірів залишилося провести один тур в Італії), став відомий склад першої корзини при посіві Ліги чемпіонів сезону 2017/18, повідомляє УЄФА.

В найсильніший кошик потраплять: Реал (Іспанія), Ювентус (Італія), Баварія (Німеччина), Челсі (Англія), Шахтар (Україна), Монако (Франція), Бенфіка (Португалія), Спартак (Росія).

Це стало можливим завдяки тому, що туринський "Ювентус" і мадридський "Реал" напередодні забезпечили собі титули найсильніших, відповідно, в національних першостях Італії та Іспанії.

У свою чергу, київське "Динамо" буде сіяним в обох раундах кваліфікації Ліги чемпіонів.

Віце-чемпіон України отримав право стартувати з третього відбіркового раунду Ліги чемпіонів (матчі — 25/26 липня і 1/2 серпня), після чого для виходу в груповий етап потрібно буде пройти раунд плей-офф.