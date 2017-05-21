"Олександрія" та "Чорноморець" зіграли внічию в матчі Прем'єр-ліги

В Олександрії завершився матч 30-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, в якому "Олександрія" приймала на своєму полі одеський "Чорноморець" і зіграла внічию, повідомляє офіційний сайт турніру.

Маг завершився з рахунком 1:1.

Доля матчу була вирішена протягом 4 хвилин в середині другого тайму.

На 73-й хвилині рахунок відкрив Дмитро Коркішко. М'яч від Леванідова відлетів до Коркішка, і той ударом від газону вразив ворота суперника - 0:1. Втім, вже через 4 хвилини, на 77-й, Люлька завалив суперника у штрафному майданчику руками і арбітр призначив пенальті. 11-метровий впевнено реалізував Василь Грицук. Сильний удар у лівий кут воріт - без шансів для Безрука.

Таким чином, команди зберегли паритет в боротьбі за 5-6 місця і потрапляння в єврокубки сезону 2016/17 - у команд по 38 очок.