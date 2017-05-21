"Динамо" програло "Зорі" і продовжило свою серію поразок до трьох ігор

На столичному НСК "Олімпійський" завершився матч 3-го туру української футбольної Прем'єр-ліги, в якому київське "Динамо" приймала луганську "Зорю" і програло, повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч завершився з рахунком 1:2.

Кияни програли третій матч поспіль.

Господарі активно розпочали матч і на 18-й хвилині Микола Морозюк відкрив рахунок ударом зі штрафного. Гравець потужним ударом відправив м'яч у ближній верхній кут - 1:0. Втім на 37-й хвилині гості зрівняли рахунок. Рафаель Форстер з правого флангу накинув м'яч на лінію воротарського майданчика і В'ячеслав Чечер випередивши захисника киян завдав точний удар.

Доля матчу була вирішена на початку другого тайму. На 57-й хвилині після закидання від Івана Петряка, його партнер по команді Бонавентура Денніс другим дотиком пробив точно повз Коваля у сітку воріт.

Нарешті, на 75-й хвилині Форстер не забив пенальті. Коваль в стрибку перевів м'яч на кутовий.

Таким чином, "Зоря" набрала 48 очок і вже на 5 балів випереджає "Олімпік" в боротьбі за 3-е місце в підсумковій таблиці УПЛ.

На рахунку "Динамо", як і раніше,61 очко і тепер вже 18-очкове відставання від донецького "Шахтаря" (79).