"Шахтар" не зумів обіграти "Олімпік" в матчі Прем'єр-ліги

На столичному стадіоні "Динамо" ім. Валерія Лобановського завершився матч 30-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, в якому донецький "Шахтар" приймав земляків з "Олімпіка" і зумів лише звести матч внічию, повідомляє офіційний сайт змагань.

Гра завершилася з рахунком 1:1.

Рахунок на 12-й хвилині гри відкрив Михайло Сергійчук. Прийнявши передачу на швидкості від Поступаленка, гравець "Олімпіка" вийшов один на один, і підсічкою перекинув м'яч через Антона Каніболоцького. Груба помилка оборони "Шахтаря", за яку чемпіон України миттєво був покараний.

Втім, на початку другого тайму, на 50-й хвилині, гол забив Богдан Бутко. Після передачі Азеведо його партнер по команді Бутко з воротарського майданчика замкнув передач вздовж воріт, 1:1.

Більшого командам в цьому матчі добитися так і не вдалося.

Таким чином, "Шахтар" набрав 79 очок, а у "Олімпіка" 43 бали і команда продовжує боротьбу з луганською "Зорею" (45) за 3-е місце в підсумковій турнірній таблиці і бронзові медалі УПЛ.