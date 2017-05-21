"Ворскла" обіграла "Карпати" у гостьовому матчі Прем'єр-ліги

У Львові завершився матч 30-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, в якому "Карпати" приймали "Ворсклу" і поступилися супернику, повідомляє офіційний сайт турніру.

Матч завершився з рахунком 0:1.

Єдиний гольовий момент у цій грі стався на 57-й хвилині.

Львів'яни провалилися в обороні і після поперечної передачі від Дмитра Хльобаса м'яч отримав В'ячеслав Шарпар і з лінії штрафного майданчика точно пробив у ближній кут.

Таким чином, "Ворскла" набрала 38 очок і на 1 бал випереджає "Сталь" в боротьбі за 7-8 місця в підсумковій турнірній таблиці УПЛ.

"Карпати" як і раніше випереджає "Дніпро" в боротьбі за 10-11 місця на 2 очки - 24 проти 22.