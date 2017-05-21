Прем'єр-ліга, 30-й тур, "Динамо" - "Зоря": відео онлайн-трансляція

Сьогодні в Києві на НСК "Олімпійський" проходить матч 30-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, в якому "Динамо" приймає на своєму полі луганську "Зорю", повідомляє офіційний сайт змагань.

У цій грі зійдуться команди, які займають 2-3-е місця в турнірній таблиці УПЛ.

Якщо "Динамо" вже давно вирішило всі свої турнірні завдання - команда в будь-якому випадку фінішує на 2-му місці за підсумками змагань (61 очко), "Зоря" (45 балів) бореться з "Олімпіком" (42) за 3-е місце і бронзові нагороди УПЛ. І очки луганчанам набагато важливіше в турнірному плані.

З іншого боку, "Динамо" програло два останні матчі ("Олімпіку" в чемпіонаті України і "Шахтарю" у фіналі Кубка України) та на "Олімпійському", в присутності своїх вболівальників, обов'язково постарається обіграти суперника і перервати невдалу серію.

Матч у Києві розпочнеться о 19.30.

ТБ-трансляція - телеканал "2+2".