Прем'єр-ліга, 30-й тур, "Карпати" - "Ворскла": відео онлайн-трансляція

Сьогодні у Львові проходить матч 30-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, в якому "Карпати" приймають полтавську "Ворсклу", повідомляє офіційний сайт змагань.

У цій грі зійдуться команди, які займають 10-е і 8-е місця в турнірній таблиці змагань.

Якщо "Ворскла" займає місце в середині турнірної таблиці і вже давно вирішила головну турнірну задачу - не вилетіти з елітного дивізіону (35 очок), то "Карпати" борються за збереження місця в еліті з "Дніпром" (24 очки проти 22).

Таким чином, львів'янам перемога в цьому матчі (5-очкова різниця з "Дніпром" за 2 тури до фінішу змагань), набагато важливіше. Разом з тим, перемога "Ворскли" дозволить команді випередити "Сталь" (37) у боротьбі за 7-8 місця.

Матч у Львові розпочнеться о 14.00.

ТБ-трансляція - телеканал УНІАН.