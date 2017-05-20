Андрій Павелко став єдиним кандидатом на виборах глави ФФУ

Чинний глава Федерації футболу України Андрій Павелко став єдиним кандидатом на виборах майбутнього президента організації, повідомляє офіційний сайт ФФУ.

Комісія ФФУ з реорганізації сьогодні підвела підсумки щодо висунення делегатів для участі в Конгресі, який відбудеться 16 червня, а також кандидатів на посаду президента ФФУ.

Читайте такожПрезидент ФФУ Павелко обраний в Дисциплінарний комітет ФІФА За рішенням Комісії, чинний глава ФФУ Андрій Павелко став єдиним кандидатом на пост президента організації. Ніхто більше з функціонерів не подавав заяву на участь у виборах.

В кінці квітня повідомлялося, що всі члени ФФУ підтримали кандидатуру Павелка на найближчих виборах.

41-річний Андрій Павелко очолює Федерацію футболу України з березня 2015 року. На цій посаді він змінив Анатолія Конькова.

До цього призначення нинішній президент ФФУ багато років очолював Федерацію футболу Дніпровської області, а також активно займався політикою, будучи народним депутатом від Блоку Петра Порошенка.