Андрій Павелко став єдиним кандидатом на виборах глави ФФУ
Підведені підсумки висунення кандидатів на вибори президента ФФУ, які відбудуться 16 червня.
Чинний глава Федерації футболу України Андрій Павелко став єдиним кандидатом на виборах майбутнього президента організації, повідомляє офіційний сайт ФФУ.
Комісія ФФУ з реорганізації сьогодні підвела підсумки щодо висунення делегатів для участі в Конгресі, який відбудеться 16 червня, а також кандидатів на посаду президента ФФУ.
Читайте такожПрезидент ФФУ Павелко обраний в Дисциплінарний комітет ФІФА За рішенням Комісії, чинний глава ФФУ Андрій Павелко став єдиним кандидатом на пост президента організації. Ніхто більше з функціонерів не подавав заяву на участь у виборах.
В кінці квітня повідомлялося, що всі члени ФФУ підтримали кандидатуру Павелка на найближчих виборах.
41-річний Андрій Павелко очолює Федерацію футболу України з березня 2015 року. На цій посаді він змінив Анатолія Конькова.
До цього призначення нинішній президент ФФУ багато років очолював Федерацію футболу Дніпровської області, а також активно займався політикою, будучи народним депутатом від Блоку Петра Порошенка.