"Дніпро" обіграв на виїзді "Сталь" і зберіг шанси залишитися в Прем'єр-лізі

Сьогодні в Дніпрі на стадіоні "Метеор" відбувся матч 30-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, в якому "Сталь" приймала на своєму полі "Дніпро", повідомляє офіційний сайт турніру.

Перемогу команді Дмитра Михайленка приніс єдиний гол, забитий на 41-й хвилині в елегантному стилі Денисом Баланюком.

У другій половині гри "сталевари" мали кілька можливостей зрівняти рахунок: на 61-й хвилині Карасюк ударом зльоту потряс поперечину чужих воріт, а на 74-й Карікарі влучив у стійку. Однак, незважаючи на перевагу за більшістю статистичних показників, очками в цій зустрічі господарям розжитися не вдалося. "Дніпро" переміг - 1:0.

"Дніпро", який відчайдушно бореться за право залишитися у вищому дивізіоні, набрав 22 пункти, однак продовжує посідати "непрохідне" 11-е місце в таблиці.