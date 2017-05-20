"Волинь" програла в гостях "Зірці" і точно фінішує на останньому місці в таблиці УПЛ

У Кропивницькому відбувся поєдинок 30-го туру української Прем'єр-ліги. Місцева "Зірка" приймала "Волинь" і отримала перемогу з рахунком 2:0.

Якщо в першому таймі гра була приблизно рівною, то після перерви підопічні Романа Монарьова міцно захопили ініціативу, мали помітну перевагу в ударах по воротах, яка втілилася в голи.

Нападник "Зірки" Олексій Збунь взяв участь в обох гольових епізодах. На 68-й хвилині після прострілу Збуня з лівого флангу відзначився Адерінсола Есеола, який відкрив рахунок.

На 82-й хвилині Олексій Збунь протягнув м'яч кілька десятків метрів, увійшов у штрафний майданчик і пробив. Воротар "Волині" відбив удар, але з добиванням Артема Сітала впоратися не зумів.

2:0 - "Зірка" набрала 34 очки і залишається на 9-му місці.

"Волинь" втратила навіть математичні шанси фінішувати вище останнього 12-го місця.