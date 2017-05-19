Андрій Павелко: Ми задоволені інтересом людей до футболу в Харкові, восени тут зіграє збірна України
Як повідомив президент ФФУ, Харків прийме матч кваліфікації чемпіонату світу-2018 Україна - Туреччина.
Збірна України з футболу проведе відбірковий матч до чемпіонату світу-2018 проти Туреччини в Харкові на стадіоні ОСК "Металіст".
Про це розповів президент Федерації футболу України Андрій Павелко.
«Я дуже задоволений тим, як підготувалися керівники міста та області до футболу. Лише в минулому році нам вдалося повернути великий футбол в Харків.
Я вдячний УЄФА і ФІФА, що пішли нам на зустріч. Збірна вже провела поєдинок у Харкові, тепер тут відбувся фінал національного Кубка.
Ми побачили, що віддача людей на ці події відповідна, матчі викликають інтерес і резонанс у регіональному суспільстві. Восени на стадіоні «Металіст» збірна України зіграє проти Туреччини один з ключових поєдинків у групі.
З головою Харківської ОДА Юлією Світличною ми вже почали обговорювати нюанси майбутнього матчу. Це дуже важливо в нинішній ситуації. Футбол для людей — це ознака мирного часу, налагодженого життя.
Матчі в Харкові збирають численну аудиторію, багато фанатів приїжджають з прифронтових територій. Повірте, їм це буває не менш важливо, ніж матеріальні блага», – сказав Павелко, чиї слова наводить football.ua.
Матч Україна — Туреччина в рамках кваліфікації до ЧС-2018 відбудеться 2 вересня.