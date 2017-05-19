Андрій Павелко: Ми задоволені інтересом людей до футболу в Харкові, восени тут зіграє збірна України

Збірна України з футболу проведе відбірковий матч до чемпіонату світу-2018 проти Туреччини в Харкові на стадіоні ОСК "Металіст".

Про це розповів президент Федерації футболу України Андрій Павелко.

«Я дуже задоволений тим, як підготувалися керівники міста та області до футболу. Лише в минулому році нам вдалося повернути великий футбол в Харків.

Я вдячний УЄФА і ФІФА, що пішли нам на зустріч. Збірна вже провела поєдинок у Харкові, тепер тут відбувся фінал національного Кубка.

Ми побачили, що віддача людей на ці події відповідна, матчі викликають інтерес і резонанс у регіональному суспільстві. Восени на стадіоні «Металіст» збірна України зіграє проти Туреччини один з ключових поєдинків у групі.

З головою Харківської ОДА Юлією Світличною ми вже почали обговорювати нюанси майбутнього матчу. Це дуже важливо в нинішній ситуації. Футбол для людей — це ознака мирного часу, налагодженого життя.

Матчі в Харкові збирають численну аудиторію, багато фанатів приїжджають з прифронтових територій. Повірте, їм це буває не менш важливо, ніж матеріальні блага», – сказав Павелко, чиї слова наводить football.ua.

Матч Україна — Туреччина в рамках кваліфікації до ЧС-2018 відбудеться 2 вересня.