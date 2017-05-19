Мирон Маркевич: Те, що ми бачимо, це не "Динамо", а одна назва. Боляче дивитися...

Відомий український тренер, екс-наставник збірної України Мирон Маркевич, який зараз очолює Комітет ФФУ по збірним, висловив свою думку щодо рівня гри київського "Динамо", яке в цьому році ризикує залишитися без єдиного трофею.

Читайте такожДубль "Шахтаря" - що далі?"Резерв динамівцям необхідно шукати на стороні. Вибрати все, що є кращого в структурі клубу, і посилюватися якщо не легіонерами, то досвідченими і кваліфікованими виконавцями з інших вітчизняних колективів, щоб швидше стати на ноги. Інакше наступного року може повторитися ситуація. Недавня зустріч з "Олімпіком" показала, що в "Динамо" все зшито на живу нитку.

І запрошувати гравців "біло-синім" потрібно вже зараз, адже те, що ми бачимо, це не "Динамо" (Київ), а одна назва. Боляче дивитися..." - зазначив Маркевич в коментарі сайту Команда1.