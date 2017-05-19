У суботу на НСК "Олімпійський" відбудеться гала-матч за участю футбольних зірок України та Грузії

У суботу, 20 травня, на НСК "Олимпійський" у Києві вібудеться матч футбольних збірних України та Грузії серед ветеранів. У цей день зіграють справжні легенди - найкращі футболісти України та Грузії останніх десятиліть. Гала-матч проводитиметься задля зміцнення дружби та партнерства між Україною і Грузією, в підтримку розвитку футболу в обох країнах. Про це повідомляє офіційний сайт ФФУ.

На матчі очікується ціле сузір'я славетних гравців, які вірою і правдою захищали кольори вітчизняних клубів і збірної протягом багатьох років. Також будуть присутні почесні гості в особі президента Федерації футболу України Андрія Павелка, віце-президента УЄФА Григорія Суркіса, а також президента київського «Динамо» Ігоря Суркіса.

Відзначимо, що Андрій Павелко включений до складу збірної України серед ветеранів і може зіграти на позиції нападника.

На вболівальників чекає також насичена розважальна програма, розіграш призів. Після матчу у прихильників футболу буде можливість сфотографуватися або взяти автограф у гравців.

Матч розпочнеться у суботу о 19:00. Вхід на стадіон безкоштовний, а трибуни відкриються за годину до початку гри.

Відомі склади команд України і Грузії.

Збірна України

Воротарі: Віталій Рева

Захисники: Сергій Федоров, Володимир Єзерський, Юрій Дмитрулін, В'ячеслав Свідерський, Андрій Оксимець, В'ячеслав Шевчук, Андрій Донець, Віталій Самойлов, Дмитро Пінчук

Півзахисники: Олексій Михайличенко, Віталій Косовський, Сергій Нагорняк, Олег Шелаєв, Сергій Назаренко, Юрій Максимов, Едуард Цихмейструк

Нападники: Андрій Шевченко, Олег Собуцький, Олександр Косирін, Андрій Павелко, Андрій Воробей, Вадим Костюченко

Тренери: Анатолій Дем'яненко, Володимир Безсонов, Володимир Лозинський

Збірна Грузії

Воротарі: Іраклі Зоїдзе, Йосіф Грішікашвілі, Георгій Ламая

Захисники: Леван Кобіашвілі, Каха Каладзе, Александр Амісулашвілі, Мамука Мачаваріані, Гела Шекіладзе, Георге Ревазішвілі, Леван Силагадзе

Півзахисники: Леван Цкітішвілі, Гога Гахокідзе, Гоча Джамараулі, Георге Немсадзе, Віталій Дараселія, Георге Анчабадзе, Владимер Бурдулі

Нападники: Давид Муджирі, Александр Іашвілі, Георгій Деметрадзе, Міхеїл Кавелашвілі, Давид Сирадзе, Міхеїл Джішкаріані

Тренери: Александр Чивадзе, Реваз Дзодзуашвілі