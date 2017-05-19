Олег Блохін не повернеться на тренерську роботу, здоров'я дорожче - футбольний агент Варга

Футбольний агент Шандор Варга розповів, чому колишній головний тренер «Динамо» і збірної України Олег Блохін не відновлює тренерську кар'єру.

"У Олега зі здоров'ям погано. Ще в «Динамо» зліг у лікарню з мікроінсультом. Останні півроку у важкому стані керував командою. Ця робота і для стовідсотково здорової людини важка, а для такого емоційного, як Блохін, — тим більше. Вже після відставки Олега я нагадав президенту «Динамо», що він теж мав відношення до перемоги в Кубку. Ігор Суркіс погодився і передав Олегові свою медаль.

Може, й добре, що так склалося. Помирати, як Лобановський, на лавці, напевно, красивіше, ніж в ліжку, але кому це треба? Тим більше коли в тебе нова сім'я, маленькі діти. Не думаю, що Олег коли-небудь повернеться на тренерську лаву. Здоров'я дорожче", — упевнений Варга. Його слова наводить championat.com.