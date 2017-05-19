Екс-динамівець Теодорчик забив два м'ячі і допоміг "Андерлехту" стати чемпіоном Бельгії

Футбольний клуб «Андерлехт» обіграв на виїзді «Шарлеруа» в плей-офф чемпіонату Бельгії з рахунком 3:1 і став чемпіоном країни в сезоні-2016/17.

Обіграти суперника брюссельці змогли з допомогою дубля екс-нападника київського «Динамо» Лукаша Теодорчика, який забив у цьому матчі два м'ячі.

Зазначимо, що до цього Теодорчик не міг забити в 11 матчах поспіль. Зараз в активі поляка 31 гол у 52 поєдинках за бельгійський клуб у всіх турнірах. У чемпіонаті Бельгії в цьому сезоні Теодорчик провів 37 матчів і забив 22 голи, повідомляє Matchday.

Для брюссельцев це 34-й чемпіонський титул, у найближчого переслідувача — «Брюгге» — 14 чемпіонств.

Нагадаємо, 30 березня цього року було оголошено, що «Андерлехт» викупив контракт футболіста київського «Динамо».