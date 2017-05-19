Літак з футболістами "Шапекоенсе" здійснив екстрену посадку в Порту-Алегрі
Після трагедії, що сталася у листопаді минулого року, склад бразильської команди "Шапекоенсе" повністю оновлено.
Після матчу групового етапу Кубка Лібертадорес між "Ланусом" і "Шапекоенсе" (1:2) літак з бразильською командою по дорозі додому був змушений здійснити екстрену посадку в Порту-Алегрі, повідомляє The Sun.
Таке рішення було викликано тим, що аеропорт Chapecó виявився не готовий прийняти борт з футболістами "Шапекоенсе".
Читайте такожБразильський "Шапекоенсе" виграв перший титул після авіакатастрофиУ результаті команді довелося орендувати автобус, на якому вона 11 годин добиралися з Порту-Алегрі в своє місто.
Нагадаємо, 29 листопада 2016 року літак з футболістами «Шапекоенсе» зазнав авіакатастрофи в Колумбії, в результаті якої загинула 71 людина. Вижити вдалося лише трьом футболістам. Склад "Шапекоенсе" з того часу повністю оновлено.
Chapecoense flight forced to make emergency stop https://t.co/iVoyNrXzJ4pic.twitter.com/5lU0tV3yYz— The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) 19 травня 2017 р.