Літак з футболістами "Шапекоенсе" здійснив екстрену посадку в Порту-Алегрі

Після матчу групового етапу Кубка Лібертадорес між "Ланусом" і "Шапекоенсе" (1:2) літак з бразильською командою по дорозі додому був змушений здійснити екстрену посадку в Порту-Алегрі, повідомляє The Sun.

Таке рішення було викликано тим, що аеропорт Chapecó виявився не готовий прийняти борт з футболістами "Шапекоенсе".

Читайте такожБразильський "Шапекоенсе" виграв перший титул після авіакатастрофиУ результаті команді довелося орендувати автобус, на якому вона 11 годин добиралися з Порту-Алегрі в своє місто.

Нагадаємо, 29 листопада 2016 року літак з футболістами «Шапекоенсе» зазнав авіакатастрофи в Колумбії, в результаті якої загинула 71 людина. Вижити вдалося лише трьом футболістам. Склад "Шапекоенсе" з того часу повністю оновлено.