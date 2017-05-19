Французький "Монако" не вразили 75 мільйонів євро за вундеркінда Мбаппе, які були запропоновані "Ліверпулем"

Англійський «Ліверпуль» зробив пропозицію французькому «Монако» з приводу покупки 18-річного вундеркінда, нападника Кіліана Мбаппе.

Як повідомляє Marca, англійці запропонували за футболіста збірної Франції 75 млн євро, але отримали відмову. Зазначається, що президент монегасків, російський олігарх Дмитро Риболовлєв планує виручити з продажу Мбаппе понад € 100 млн, при цьому керівництво «Монако» хотіло б, щоб форвард залишився в команді ще на один сезон.

Це не перша спроба іменитих клубів придбати Мбаппе у «Монако». Так, на початку травня у ЗМІ повідомлялося, що «Манчестер Юнайтед» пропонував за Мбаппе € 85 млн, у той час як французи запросили за гравця € 120 млн.

У нинішньому сезоні Мбаппе зіграв у всіх турнірах 41 матч, забив 26 голів і віддав 14 гольових передач.