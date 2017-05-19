В Англії заднім числом будуть дискваліфіковувати футболістів за симуляції

Футбольна асоціація Англії (FA) прийняла рішення про створення комісії, яка буде виявляти факти симуляції в матчах англійської Прем'єр-ліги починаючи з сезону-2017/18. Про це повідомляється на офіційному сайті організації.

До комісії входитимуть: колишній суддя, колишній тренер і колишній гравець ліги на анонімних умовах, щоб виключити можливий тиск.

Кожного тижня комісія буде розбирати епізоди матчів, в яких було призначено пенальті або видалені гравці. За підсумками аналізу інцидентів комісія має право дискваліфікувати гравця, чия симуляція призвела до призначення 11-метрового удару або вилучення суперника, на два матчі турніру. Крім того, гравці, вилучені з поля в результаті симуляції суперника, зможуть оскаржити свої картки.

Система покарання симулянтів з початку поточного сезону діє в чемпіонаті Шотландії.