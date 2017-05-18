Нападник Артем Кравець підтвердив, що влітку повертається у київське "Динамо"

Нападник збірної України Артем Кравець, який виступає в цьому сезоні за іспанську «Гранаду», підтвердив у коментарі football24, що повернеться в «Динамо» влітку.

У іспанського клубу не було права викупу форварда. Кравець не був стабільним гравцем основного складу іспанської команди і не потрапив в заявку на останній матч сезону з «Еспаньолом».

Український форвард отримав травму щиколотки в матчі з «Сельтою» місяць тому і не встиг відновитися до матчу чемпіонату.

Контракт Кравця із "Динамо", за даними сайту Transfermarkt, діє до 30 червня 2018 року.