Нападник Артем Кравець підтвердив, що влітку повертається у київське "Динамо"

18:45, 18 травня 2017
Футбол
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Контракт з киянами у форварда діє ще протягом року.

Нападник збірної України Артем Кравець не мав стабільної ігрової практики в Іспанії / Reuters

Нападник збірної України Артем Кравець, який виступає в цьому сезоні за іспанську «Гранаду», підтвердив у коментарі football24, що повернеться в «Динамо» влітку.

У іспанського клубу не було права викупу форварда. Кравець не був стабільним гравцем основного складу іспанської команди і не потрапив в заявку на останній матч сезону з «Еспаньолом».

Український форвард отримав травму щиколотки в матчі з «Сельтою» місяць тому і не встиг відновитися до матчу чемпіонату.

Контракт Кравця із "Динамо", за даними сайту Transfermarkt, діє до 30 червня 2018 року.

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Теги: #Динамо#футбол#Іспанія#збірна України