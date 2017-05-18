Нападник Артем Кравець підтвердив, що влітку повертається у київське "Динамо"
18:45, 18 травня 2017Футбол
302
Контракт з киянами у форварда діє ще протягом року.
Нападник збірної України Артем Кравець не мав стабільної ігрової практики в Іспанії / Reuters
Нападник збірної України Артем Кравець, який виступає в цьому сезоні за іспанську «Гранаду», підтвердив у коментарі football24, що повернеться в «Динамо» влітку.
У іспанського клубу не було права викупу форварда. Кравець не був стабільним гравцем основного складу іспанської команди і не потрапив в заявку на останній матч сезону з «Еспаньолом».
Український форвард отримав травму щиколотки в матчі з «Сельтою» місяць тому і не встиг відновитися до матчу чемпіонату.
Контракт Кравця із "Динамо", за даними сайту Transfermarkt, діє до 30 червня 2018 року.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter