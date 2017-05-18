Воротар збірної України Денис Бойко збирається розірвати контракт з "Бешикташем" і стати вільним агентом

Воротар збірної України і турецького «Бешикташа» Денис Бойко, який виступає на правах оренди в Іспанії за «Малагу», має намір отримати статус вільного агента.

Контракт голкіпера з турецьким клубом дійсний до 2020 року.

Раніше повідомлялося, що «Малага» не буде викуповувати українця у «Бешикташа».

Нещодавно «Малага» отримала нового тренера - ним став іспанець Мічел, але на кар'єрі Бойко це не відбилося в кращу сторону, і Денис змушений покинути іспанський клуб. Цього літа у екс-воротаря "Динамо" і "Дніпра" можуть бути серйозні проблеми з пошуком нового робочого місця.

Усього в цьому сезоні Бойко провів за "Малагу" 5 матчів, пропустивши в свої ворота 13 м'ячів за 450 хвилин ігрового часу, повідомляє Команда1.