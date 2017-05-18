Наставник збірної Фінляндії з футболу Канерва: Перед поєдинком з Україною я близький до шоку

За 25 днів до матчу відбіркового турніру ЧС-2018 Фінляндія — Україна, наставник суперника Маркку Канерва, за власними словами, перебуває "в легкому шоці" від епідемії травм підопічних, повідомляє Команда1.

Головна проблема Суомі — центральна зона півзахисту.

Хавбек італійського "К'єво" Хетемай Препарим вже не зіграє в цьому сезоні за свій клуб через пошкодження. Однак, фінська преса вважає, що до зустрічі з Україною один із лідерів Суомі буде готовий. Правда, не відомо, в яких кондиціях...

Тільки-но відновився від важкої травми хавбек американської "Міннесоти" Расмус Шуллер. На лікарняному — Сакарі Маттіла. Минулої неділі травмувався Робін Лод з грецького "Панатінаїкоса". Дискваліфікований Александер Рінг...

«Хто буде грати 11 червня в Тампере — не відомо», - зазначає Канерва.

Читайте такожСтартував продаж квитків на матч відбору ЧС-2018 Финлядия - Україна«Перед поєдинком з Україною я близький до шоку. У нас в команді викошені всі центральні півзахисники! Хто буде грати 11 червня в Тампере — не відомо. Втім, я все ще сподіваюся, що деякі травмовані футболісти зможуть нам допомогти. Розраховую на Маркуса Халсту, який вже грає в своєму клубі. Також, в моєму розпорядженні є молодий Фредерік Йенсен. Однак його місце у складі залежить від тактичної схеми, яку ми оберемо на гру проти України, - нарікає тренер в інтерв'ю iltalehti.fi.

"Зазвичай я викликав на збір чотири-п'ять профільних центральних півзахисників. На цей раз, мабуть, мені доведеться використовувати на цій позиції когось з вінгерів», - додає Канерва.

Список футболістів, які будуть викликані для підготовки до товариського матчу з Ліхтенштейном (7 червня) і поєдинку відбору на ЧС-2018 з Україною, Маркку Канерва оприлюднить тільки 30 травня. Такий пізній термін наставник обумовлює бажанням дати деяким виконавцям час відновлення від травм.

Як повідомляв УНІАН, гра відбіркового турніру ЧС-2018 Фінляндія - Україна відбудеться 10 червня.