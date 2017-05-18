Колишній голландський форвард "Ліверпуля" завершив ігрову кар'єру на вершині успіху

Нападник голландського клубу «Фейєнорд» і збірної Голландії Дірк Кюйт оголосив про завершення кар'єри гравця.

Про це повідомив офіційний твіттер голландського клубу.

В останньому офіційному матчі Кюйт оформив хет-трик і допоміг «Фейєнорду» вперше за 18 років виграти чемпіонат Нідерландів.

Дірк Кюйт за свою 19-річну кар'єру футболіста виступав за голландський «Утрехт», турецький «Фенербахче» і голландський «Фейєнорд», але найбільшу популярність йому принесли виступи за «Ліверпуль» з 2006-го по 2012 рік. За цей час він зіграв 208 матчів в англійській Прем'єр-лізі і забив 51 гол.

Крім того в активі Кюйта 104 матчі і 24 забитих м'ячі у складі збірної Голландії, срібло чемпіонату світу-2010 і бронза чемпіонату світу-2014.