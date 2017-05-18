Головний тренер "Шахтаря" Фонсека є одним з основних кандидатів на пост наставника "ПСЖ"

Головний тренер "Шахтаря" Паулу Фонсека входить до числа основних кандидатів на пост головного тренера французького "ПСЖ". Про це повідомляє видання Golo з посиланням на авторитетну французьку l'Еquipe.

Влітку цього року "ПСЖ", швидше за все, відправить у відставку Унаї Емері, а на його місце запросить нового фахівця.

Пріоритетним варіантом для керівництва парижан є нинішній наставник "Монако" Леонарду Жардім, якого в той же час сватають в якості майбутнього наставника в лондонський "Арсенал". У разі невдачі в переговорах з Жардімом "ПСЖ" може звернутися до варіанту з головним тренером "Шахтаря" Паулу Фонсекою.

За підсумками нинішнього сезону "ПСЖ" програв "Монако" боротьбу за чемпіонство у Франції, а в Лізі чемпіонів вилетів в 1/8 фіналу від "Барселони", незважаючи на перемогу в першому матчі з рахунком 4:0. На "Камп Ноу" у матчі-відповіді парижани зазнали нищівної поразки 1:6.

44-річний Паулу Фонсека очолив "Шахтар" влітку минулого року замість Мірчі Луческу, який пішов у "Зеніт". У своєму дебютному сезоні португалець виграв з новою командою чемпіонат та Кубок України. Вчора донеччани у фінальному матчі Кубка обіграли "Динамо" з рахунком 1:0.

Чинний контракт Фонсеки з гірниками розрахований до літа 2018 року.