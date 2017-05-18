Футбольний матч в Греції перервали через банку пива, яка потрапила в голову тренера

Матч 2-го туру плей-офф чемпіонату Греції з футболу "Панатінаїкос" - ПАОК був перерваний на 58-й хвилині після заворушень, які виникли біля лавки запасних і тренерського штабу гостьової команди, повідомляє офіційний сайт ПАОКа.

У тренера команди ПАОК сербського фахівця Володимира Івчіча була кинута банку пива, яка потрапила в голову наставнику команди.

Івчіч негайно був доставлений в лікарню для обстеження.

Матч був зупинений за рахунку 1:0 на користь "Панатінаїкоса".

Тепер долю матчу вирішать дисциплінарні органи грецького футболу. Рішення буде винесено пізніше.