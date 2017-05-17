Ребров: Гра була рівною, але ми не реалізували свої моменти, а "Шахтар" реалізував

Головний тренер київського «Динамо» Сергій Ребров прокоментував поразку в матчі фіналу Кубка України з «Шахтарем» на традиційній післяматчевій прес-конференції, повідомляє офіційний сайт київського клубу.

"Вітаю «Шахтар» з перемогою. Сьогодні була рівна гра, але ми свої моменти не реалізували, а «Шахтар» реалізував і заслужено виграв матч", - почав Ребров.

Відповідаючи на запитання щодо свого майбутнього в клубі, продовження контракту, тренер зауважив: "Завтра у мене буде розмова з президентом клубу. Завтра-післязавтра ви все дізнаєтеся".

Говорячи про інцидент на церемонії нагородження, коли Ярмоленко не взяв медаль, тренер наголосив: "Не думаю, що епізод з Ярмоленко – це якийсь серйозний інцидент. Всі переживають, як і я, як і вболівальники. Кожен, переживаючи, веде себе при цьому по-своєму. Я поважаю нашого капітана, і я впевнений, що він сильно переживав за цю гру".

А говорячи про те, чи повинен був Даріо Срна отримати другу жовту картку за фол проти Дениса Гармаша, відповів так: "У минулій нашій грі з «Шахтарем» чотири рази били ліктем в обличчя наших футболістів. Але після гри ніхто не сказав про це ні слова, і під час гри за ці фоли не були показані жовті картки. Я п'ять разів передивлявся гру, п'ять разів переглядав ці моменти. На них ніхто навіть не звернув уваги. Я впевнений, що сьогодні Срна заслуговував отримати другу жовту картку. Це в жодному разі не виправдання для нас. Але я вважаю, що суддя упереджено поставився до нашої команди. Хоча повторюся, це не виправдання. У такій грі з таким суперником ми не реалізували багато моментів. А суперники реалізували".

Як повідомляв УНІАН, "Динамо" програло "Шахтарю" у фіналі Кубку України з рахунком 0:1.