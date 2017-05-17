Шевченко: Збірники "Динамо" і "Шахтаря" в кінцівці сезону помітно втомилися

Головний тренер національної збірної України з футболу Андрій Шевченко дав свій коментар за підсумками фінального матчу Кубка України в ефірі телеканалу "Футбол 1".

"Вважаю, що матч вдався. Вітаю "Шахтар" з перемогою, гірники молодці. Шанси, які у них були, використовували. Хоч і не забили пенальті на початку гри", - почав Шевченко.

"Гра склалася з епізодів, "Динамо" не вдалося використати свої шанси, на відміну від суперника", - продовжив тренер.

"Було приємно, що була справжня чоловіча боротьба. Було багато зіткнень, але без грубості. Хлопці знайшли в собі сили, трималися, дуже толерантно провели гру", - підкреслив головний тренер збірної.

"По руху було помітно, що збірники трохи втомилися в кінцівці сезону. Сподіваємося що зараз є час і можна буде їх підтягнути в більш хорошу форму. Потрібно буде працювати з хлопцями й психологічно. Потрібно зібратися і провести гру з Фінляндією на максимально високому рівні, адже нам потрібна тільки перемога", - розповів Шевченко про гравців своєї команди.

"Гравці, які вважаються ключовими для збірної, сподіваюся, зараз отримають якийсь час для відпочинку. Адже інтрига в турнірі вже практично вичерпалася", - підсумував тренер національної команди.

Як повыдомляв УНІАН, у фінальному матчі Кубка України "Шахтар" обіграв "Динамо" з рахунком 1:0 і виграв трофей.