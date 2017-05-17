Фонсека Була дуже складна гра і для "Динамо", і для "Шахтаря". Тим цінніша перемога

Головний тренер донецького "Шахтаря" португальський фахівець Паулу Фонсека прокоментував фінальний матч на Кубок України проти київського "Динамо" в ефірі телеканалу Футбол1.

"Сьогодні ми відчуваємо велику радість. Гравці великі молодці, я їм можу сказати тільки найтепліші слова. Я - найщасливіша людина. І ще - величезне спасибі нашим уболівальникам. Ми вдячні їм за ту прекрасну підтримку, яку вони нам надали", - почав Фонсека.

"Це була складна гра для обох команд. У плані тактики обидві команди проявляли себе чудово. Якщо б ми забили пенальті гра б більше відкрилась. Наприкінці ж обидві команди зрозуміли, хто перший заб'є, той і виграє", - продовжив португальський фахівець.

"Також не можу не сказати про "Динамо" - дуже сильна команда, дуже гідний суперник, ми дуже поважаємо цю команду. І також я не можу не сказати про те, що ми грали з "Динамо" кілька разів - і вдома, і на виїзді. Всі матчі пройшли в жорсткій, але коректній боротьбі. Ми не давали волю емоціям. не було бійок, не було заворушень, дві команди джентльменів. Спасибі супернику за це", - охарактеризував протистояння найсильніших команд країни Фонсека.

"Марлос заплакав - звичайно емоційно дуже яскравий ммомент був. Більш того, це дуже важливий гол, адже він до цього не забив пенальті, Цей гравець дуже багато працює, іноді забити гол не виходить, іноді голи не приносять радості. Сьогодні все вийшло, збіглися всі фактори", - підсумував Фонсека.

Як повідомляв УНІАН, "Шахтар" обіграв "Динамо" у фіналі Кубка України з рахунком 1:0.