"Шахтар" обіграв "Динамо" і завоював Кубок України з футболу

У Харкові на ОСК "Металіст" завершився фінальний матч Кубка України з футболу, в якому донецький "Шахтар" обіграв київське "Динамо".

Гра завершилася з рахунком 1:0.

Головний епізод гри трапився на 80-й хвилині, коли вратар гірників Пятов вибив м'яч на половину поля "Динамо", Марлос прийняв його, пройшов уздовж штрафної, уникнув підкату від Шепелєва і точно пробив у дальню "дев'ятку". Вийшов дуже красивий удар - 1:0.

Після забитого гола Марлос розплакався.

Цікаво, що на початку гри Марлос втратив реальний шанс, не реалізувавши пенальті на 7-й хвилині.

УНІАН провів онлайн-трансляцію гри, за якою можна простежити за ходом матчу.

Таким чином, гірники покладуть золоті медалі Прем'єр-ліги, завойовані раніше, у Кубок.

Київське "Динамо", яке в 2017 році відзначає 90-річний ювілей з дня створення команди, поки так і не завоювало жодного трофея в цьому році.