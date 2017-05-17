"Динамо" і "Шахтар" визначилися з кольором форми на фінальний матч Кубка України
16:40, 17 травня 2017Футбол
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Команди зіграють у традиційних білій і чорно-помаранчевій формі.
"Шахтар" і "Динамо" зіграють у традиційних кольорах / fcdymamo.kiev.ua
Вранці в день фінального матчу Кубка України на традиційній передматчевій нараді було затверджено, в яких комплектах форми сьогодні зіграють «Динамо» і «Шахтар», повідомляє офіційний сайт ФК "Динамо" (Київ).
«Гірники», які отримали статус номінальних господарів поля, проведуть матч у своїй основній оранжево-чорній смугастій формі (голкіпер в зеленому). Так само в домашньому, білому, комплекті форми будуть грати і динамівці (голкіпер в салатовому).
Як повідомляв УНІАН, матч «Шахтар» - «Динамо» розпочнеться о 21:00.
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