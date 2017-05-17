"Динамо" і "Шахтар" визначилися з кольором форми на фінальний матч Кубка України

Вранці в день фінального матчу Кубка України на традиційній передматчевій нараді було затверджено, в яких комплектах форми сьогодні зіграють «Динамо» і «Шахтар», повідомляє офіційний сайт ФК "Динамо" (Київ).

«Гірники», які отримали статус номінальних господарів поля, проведуть матч у своїй основній оранжево-чорній смугастій формі (голкіпер в зеленому). Так само в домашньому, білому, комплекті форми будуть грати і динамівці (голкіпер в салатовому).

Як повідомляв УНІАН, матч «Шахтар» - «Динамо» розпочнеться о 21:00.