Збірна Німеччини приїде на Кубок Конфедерацій в Росію не в найсильнішому складі

Головний тренер збірної Німеччини з футболу Йоахім Льов оголосив склад команди на Кубок Конфедерацій, який пройде влітку 2017-го року в Росії, повідомляє офіційний сайт Німецького футбольного союзу.

У складі команди буде ряд молодих виконавців. А такі лідери, як Матс Хуммельс, Жером Боатенг і Томас Мюллер (всі — "Баварія"), Марко Ройс і Андре Шюррле (обидва — Боруссія Д), Месут Езіл (Арсенал, Англія), Самі Хедіра ("Ювентус", Італія) і Тоні Кроос (Реал, Іспанія). і зовсім пропустять змагання в РФ. Разом з тим, основний голкіпер Мануель Нойєр (Баварія) і центрбек Бенедикт Хеведес (Шальке) пропускають турнір через травми.

Читайте такожЗбірна Німеччини продовжила контракт зі своїм тренером до 2020 рокуПовністю склад команди виглядає наступним чином:

Воротарі Марк-Андре тер Штеген (Барселона, Іспанія), Кевін Трапп (ПСЖ, Франція), Бернд Лено (Байєр)

Захисники Матіас Гінтер (Борусія Д), Йонас Хектор (Кельн), Бенджамін Хенрікс (Байєр), Йозуа Кімміх (Баварія), Шкодран Мустафі (Арсенал, Англія), Марвін Платтенхардт (Герта), Антоніо Рюдігер (Рома, Італія), Ніклас Зюле (Хоффенхайм)

Півзахисники Юліан Брандт (Байєр), Емре Джан (Ліверпуль, Англія), Керім Демірбай, Себастьян Руді (обидва — Хоффенхайм), Дієго Демме (РБ Лейпциг), Леон Горецка (Шальке), Юліан Дракслер (ПСЖ, Франція), Лерой Сані (Манчестер Сіті, Англія), Амін Юнес (Аякс", Нідерланди)

Нападники Сандро Вагнер (Хоффенхайм), Тімо Вернер (РБ Лейпциг), Ларс Штіндль (Борусія М)

Як повідомляв УНІАН, Кубок Конфедерацій стартує 17 червня. Окрім Німеччини, у змаганнях візьмуть участь збірні Росії, Австралії, Чилі, Мексики, Нової Зеландії, Португалії та Камеруну.

Турнір є репетицією до ЧС-2018, який також повинен пройти в РФ,