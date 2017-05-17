Головний тренер "Шахтаря" Фонсека: У фіналі Кубка України фаворита немає

Перед фінальним матчем Кубка України головний тренер донецького "Шахтаря" Пауло Фонсека відповів на запитання Команди1.

"За фізичним станом в нашій команді ніколи не було питань. Футболісти завжди були на хорошому рівні, і у нас практично не було травм. В останні вихідні ряд гравців мав можливість відпочити, так що фізично колектив відчуває себе добре", - зазначив португальський фахівець.

Говорячи про суперника, тренер гірників зазначив: "Я завжди говорив, що "Динамо" цінується дуже високо. Зрозуміло, що це не чемпіонат, а зовсім інше змагання. Думаю, фаворита у фіналі кубка немає. Ми поважаємо суперника, знаємо, що буде непросто. "Шахтар" повинен бути на найвищому рівні, щоб впоратися з суперниками, які володіють відмінними якостями".

Читайте такожОстаннім часом У "Динамо" і "Шахтаря" стало більше поваги один до одного - ФонсекаКажучи про те, що "гірники" не програють "Динамо" в основний час вже 9 матчів поспіль, португальський фахівець відзначив. "Ця статистика не має значення. Хоча б тому, що попереду фінал. Ці цифри абсолютно нічого не значать для майбутнього матчу".

А говорячи про дві останні зустрічі з "Динамо", які завершувалися з рахунком 4:3 і 1:0 на користь "Шахтаря", зауважив: "Я залишився задоволений обома матчами. Вони були абсолютно різними, в тому числі і по атмосфері, але я залишився задоволений віддачею гравців".

Розмірковуючи про те чи має значення те, що поєдинок пройде в Харкові, Фонсека відповів: "Великого — ні, оскільки це фінал. Тим не менш, звичайно, дуже добре, що ми будемо ближче до своїх уболівальників, які будуть підтримувати нас".

Як повідомляв УНІАН, фінальний матч Кубка України відбудеться у середу, 17 травня, на ОСК "Металіст" у Харкові. Гра розпочнеться о 21.00.