Матч "Шахтар" - "Динамо" відвідають скаути трьох клубів англійської Прем'єр-ліги

Представники найбагатшої футбольної ліги світу приїдуть до Харкова на українське Класико.

На сьогоднішньому фінальному матчі Кубка України "Шахтар" - "Динамо" в Харкові планує висадитися значний десант представників клубів англійської Прем'єр-ліги, повідомляє zbirna.com. Очікується, що битву «Шахтар» — «Динамо» відвідають працівники одразу трьох клубів найбагатшої футбольної ліги світу - «Евертона», «Сток Сіті» і «Тоттенхема». За ким саме приїдуть спостерігати англійські скаути — невідомо. Фінальний матч Кубка України відбудеться сьогодні в Харкові. Початок о 21:00.

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