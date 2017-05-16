"Шахтар" і "Динамо" зустрінуться в Харкові вдруге за десять днів

Поєдинок передостаннього, 31-го туру Прем'єр-ліги між донецьким "Шахтарем" і київським "Динамо" відбудеться в п'ятницю, 26 травня. Таку дату затвердила Прем'єр-ліга, повідомляється на офіційному сайті УПЛ.

Господарем матчу є "Шахтар". Як і фінальний поєдинок Кубка України, який відбудеться завтра, матч в рамках чемпіонату відбудеться на ОСК "Металіст" у Харкові. Початок гри - о 19:30.

"Шахтар" достроково завоював титул чемпіона України, а "Динамо" також завчасно фінішує на другому місці в турнірній таблиці. Таким чином, обидві команди позбавлені турнірної мотивації у поєдинку.

Це буде вже шоста офіційна зустріч "Шахтаря" і "Динамо" в нинішньому сезоні і друга зустріч між суперниками за десять днів.

Як повідомляв УНІАН, фінальний матч Кубка України "Шахтар" - "Динамо" відбудеться 17 травня в Харкові.