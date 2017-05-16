Гравець "Шахтаря" Тарас Степаненко: Головне, щоб фінал Кубка проти "Динамо" пройшов без провокацій

Гравці донецького «Шахтаря» Максим Малишев та Тарас Степаненко поділилися очікуваннями від матчу проти «Динамо» у фіналі Кубка України, повідомляє телеканал "Футбол".

Півзахисник гірників Максим Малишев:

"Звичайно, всі розуміють важливість цієї гри і налаштовуються дуже серйозно. Ми хочемо виграти Кубок і будемо робити все для цього. Як вийде – покаже гра.

Успіх команди – у згуртованості. Ми всі як єдине ціле – як на тренуваннях, так і в житті. Ми заряджені однією метою, тому ми йдемо з великим відривом в чемпіонаті, виграли золото. Але зараз у нас всі думки про Кубок, звичайно".

Півзахисник "Шахтаря" Тарас Степаненко:

"Одне завдання на цей сезон ми виконали, головне – це виграти чемпіонат. Зараз у нас кубковий матч з принциповим суперником. Ми дуже серйозно готуємося і серйозно налаштовані. Зрозуміло, що в Харкові зараз наша домашня арена, думаю, багато людей приїде з Донбасу і буде повний стадіон.

Зрозуміло, що такий клуб, як «Динамо» ставить перед собою максимальні цілі і буде грати на перемогу, але і ми хочемо поповнити колекцію трофеїв для «Шахтаря». Грають дві команди – два гранди українського футболу, і має бути хороший матч. Головне, щоб поєдинок пройшов без провокацій, щоб всі думали про футбол: гравці, тренери, судді... Вболівальники від цього тільки виграють".