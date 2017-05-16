У складі донецького "Шахтаря" на фінальний матч Кубка України у Харків прибули 26 гравців

Сьогодні рівно опівдні літак з футболістами, тренерами та керівниками "Шахтаря" здійснив посадку в міжнародному аеропорту Харкова, повідомляє офіційний сайт донецького клубу.

Список гравців, які можуть потрапити в заявку "Шахтаря" на фінальний поєдинок Кубка України з київським "Динамо", виглядає наступним чином:

воротарі: Микита Шевченко, Антон Каніболоцький, Олег Кудрик, Андрій П'ятов;

захисники: Богдан Бутко, Олександр Кучер, Василь Кобін, Іван Ордець, Ісмаїлі, Даріо Срна, Сергій Кривцов, Ярослав Ракицький, Марсіо Азеведо;

півзахисники: Тарас Степаненко, Дентіньо, Бернард, Марлос, Максим Малишев, В'ячеслав Танковський, Тайсон, Алан Патрік, Олександр Зубков, Віктор Коваленко;

нападники: Факундо Феррейра, Андрій Борячук, Густаво Бланко Лещук.

Отримавши багаж, команда сіла в клубний автобус і відправилася в готель Premier Palace.

Сьогодні в 18:30 чемпіони України проведуть тренування на ОСК «Металіст».

Стартовий свисток фінального матчу Кубка України «Шахтар» – «Динамо» прозвучить 17 травня в 21:00.