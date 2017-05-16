У фіналі Кубка України між "Шахтарем" і "Динамо" побоююся скандалу - Йожеф Сабо

Екс-тренер київського «Динамо» і збірної України Йожеф Сабо поділився очікуваннями від фіналу Кубка України між «Динамо» і «Шахтарем».

«Безумовно, перевага в цій зустрічі буде віддана гірникам, але не варто забувати, що в кубкових змаганнях свої правила. Тому я все-таки скажу, що шанси на успіх рівні. Але це якщо футболісти «Динамо» покажуть характер і самолюбство.

Читайте такожФФУ призначила головного арбітра фінального матчу Кубка України "Шахтар" - "Динамо"Єдине моє побоювання полягає в тому, щоб не дійшло до скандалу. У цій ситуації дуже важливою є роль арбітра. Напевно трибуни харківського стадіону будуть заповнені. Незважаючи на статус, поєдинки «Шахтаря» і «Динамо» глядачі завжди з нетерпінням чекають і хочуть бачити видовищний і інтригуючий футбол. Адже в цих командах виступає багато потенційних гравців національної збірної України», – вважає Сабо.

Йожеф Сабо прокоментував також сенсаційну поразку київського клубу від "Олімпіка" в останньому турі чемпіонату.

"Поєдинок показав рівень багатьох виконавців столичного клубу і дав поживу для роздумів головному тренеру. Чомусь у "Шахтаря" футболісти, що вийшли з лавки, змогли довести Паулу Фонсеці свій професіоналізм і самовіддачу, що вилилося для "помаранчево-чорних" у крупну перемогу. А що "Динамо"? Всі бачать, що деякі футболісти просто слабкі.

Напевно, багато молодих гравців у біло-синіх футболках не розуміють, честь якого клубу вони захищають. Сподіваюся, що будуть зроблені правильні висновки, і в "Динамо" розберуться з цими проблемами", - зазначив Сабо.

Фінальний матч Кубка України «Шахтар» – «Динамо» відбудеться в середу о 21:00 на харківському ОСК «Металіст».